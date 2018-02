Bielefelder Tiefstapelei im Aufstiegsrennen

So, wie die Arminia derzeit in Form ist, wäre das der Sprung in die Aufstiegs-Relegation. Im Jahr 2018 ist Bielefeld noch ungeschlagen, spielte Unentschieden gegen Greuther Fürth, Union Berlin und den MSV Duisburg und fuhr Siege gegen den VfL Bochum und Darmstadt ein. Zwei Auswärtsniederlagen in Sandhausen und Regensburg hatten den DSC kurz vor dem Jahreswechsel eine noch bessere Ausgangslage gekostet.

Doch für Arminias Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch war mit dem Sieg gegen Darmstadt erstmal nur "wichtig, den Abstand nach unten auszubauen" . Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz und weitere zwei Zähler auf die direkten Abstiegsränge. "Was nach oben dann noch möglich ist, werden wir sehen. Priorität hat zunächst die 40-Punkte-Marke" , so Weihrauch.

Vorsaison hat Spuren hinterlassen

Grund für die Tiefstapelei sind die Erfahrungen aus der Vorsaison. Erst am letzten Spieltag schaffte die Arminia mit einem 1:1 bei Dynamo Dresden den Klassenerhalt am Ende einer Spielzeit, in der es Bielefeld zu keinem Zeitpunkt auf einem Platz in der oberen Tabellenhälte stand. Im März übernahm dann der Luxemburger Jeff Saibene das Traineramt in höchster Abstiegsnot und bewahrte die Arminia knapp vor dem Gang in die 3. Liga. Der Vertrag mit Saibene wurde im Sommer bis 2019 verlängert. Seitdem ist Ruhe beim Zweitligisten eingekehrt.

In der laufenden Saison war ein 10. Tabellenplatz bisher die schlechteste Platzierung der Ostwestfalen, nach dem jüngsten Lauf können die Fans trotz der Tiefstapelei der Verantwortlichen sogar nach oben schielen.

Stand: 19.02.2018, 10:05