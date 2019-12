Mit Schlusspfiff herrschte im Borussia-Park der Schockzustand. Die Euphorie nach dem Liga-Triumph gegen Bayern München wich einer großen Enttäuschung. Als einziger Bundesligist ist Borussia Mönchengladbach in der Gruppenphase des Europapokals ausgeschieden.

Gladbachs Herrmann: "Kaum in Worte zu fassen"

Soviel Glück wie Borussia Mönchengladbach zuvor in dieser Saison schon hatte, soviel Pech war es im abschließenden und entscheidenden Gruppenspiel der Europa League. "Das ist verdammt bitter und kaum in Worte zu fassen" , sagte Patrick Herrmann nach dem 1:2 gegen Basaksehir Istanbul.

Video starten, abbrechen mit Escape Trainer Rose: "Das fühlt sich nicht gut an". Sportschau. . 00:40 Min. . Verfügbar bis 13.12.2020. Das Erste.