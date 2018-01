Eine "kleine Idee" hilft Leverkusen auf die Sprünge

Die Mainzer Fans bewiesen ein gutes Gespür für die hoffnungslose Lage ihrer Mannschaft. Mühe wollten und durften sie den Spielern nicht absprechen, aber es fehlte halt über 90 Minuten an der Qualität, den Gegner in Gefahr zu bringen. Also sangen die Fans: "Wir wollen einen Torschuss sehen, wir wollen einen Torschuss sehen!"

Eindeutige Zahlen sprechen für Bayer

Letztlich lagen die Mainzer bei den Torschussversuchen mit 2:14 hinten, bei den Eckstößen mit 0:13, beim Ballbesitz mit 35:65 Prozent. "Das war ein absolut verdienter Sieg" , sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich. "Die Jungs haben das gut gemacht" , spielte er auf die Favoritenrolle an, mit der viele Konkurrenten Leverkusens in den vergangenen Wochen ihre Schwierigkeiten hatten.

Wie beim 4:1-Sieg gegen Hoffenheim setzte Herrlich nominell wieder auf eine Viererkette. Der rechte Außenverteidiger Lars Bender reihte sich allerdings nur selten ein. Er rückte sogar bei Ballbesitz der Mainzer weiter nach vorne, da die Gäste auf ihrer linken Seite kaum nachrückten.

Plan gegen Mainzer Offensivspieler

Um vor Kontern abgesichert zu sein, ließ sich einer der beiden Leverkusener "Sechser" schnell in die Kette zurückfallen, um gegen die beiden Mainzer Stürmer Yoshinori Muto und Robin Quaison in Überzahl zu sein.

Julian Brandt, der zu Beginn des Spiels mit einigen Dribblings überzeugte, postierte sich meistens im rechten Halbraum, um den äußeren Raum für Lars Bender freizumachen. Weniger starr waren die Positionen von Leon Bailey und Kevin Volland, der sich aus dem Angriff häufig auf die Position des "Zehners" fallen ließ, um zwischen den Mainzer Ketten in ihrem 5-3-2 angespielt zu werden.

Die Leverkusener waren schon vor der Pause deutlich überlegen, das belegten auch ein Ballbesitzverhältnis von nahezu 70:30 und 7:0 Ecken.

Rochade bringt mehr Gefahr

Allerdings brachte der Tabellenzweite keinen Schuss auf das Tor. Das änderte sich schnell nach der Pause. Leon Bailey zog von der rechten Seite nach innen und schoss mit dem linken Fuß in die linke Torecke (48.). Fünf Minuten später zog Brandt von der linken Seite nach innen und schoss mit dem rechten Fuß nur knapp rechts vorbei.