Erster Spieltag in der Amateur-Oberliga Westfalen: Der FC Gütersloh hat am kommenden Sonntag (06. 09.2020) den Aufsteiger SG Finnentrop-Bamenohl zu Gast. " Wir sind heiß auf Fußball und freuen uns, dass es endlich losgeht" , sagt FCG-Vorstandsmitglied Helmut Delker. Endlich wieder Fußball um Punkte in den Amateur-Spielklassen von Rheinland und Westfalen und doch sind die Bedingungen für die Klubs in Zeiten der Pandemie ganz anders, als sie das kennen.

50 Tickets für den Gastverein

So ist das Zuschauer-Kontingent auf 300 Besucher pro Spiel begrenzt - das gilt für die Kreisliga bis hinauf in die Regionalliga West. In der Oberliga Westfalen hat man sich darauf geeinigt, dass pro Spiel 50 Tickets an die Gästemannschaft gehen. "Somit bleiben für uns 250 Tickets, davon muss man dann Sonderkarten für Ordnungskräfte und Pressevertreter abziehen. Auch haben wir vor der Saison etwa 70 Dauerkarten verkauft" , erklärt Helmut Delker gegeüber WDR.de. Etwa die Hälfte der 250 Karten würde demnach in den freien Verkauf am Spieltag gehen.

Klar ist: Wer das Spiel im altehrwürdigen Gütersloher Heidewald-Stadion sehen will - in den Jahren 1996 bis 1999 wurde dort Zweitliga-Fußball geboten, muss ein ausgedrucktes Formular mitbringen, damit der Verein vier Wochen lang die Kontaktdaten zurückverfolgen kann.

Grüne Punkte im Abstand von zwei Metern

"Wir haben das Konzept in mehrern Testspielen vor dem Saisonstart ausprobiert. Es hat alles reibungslos funktioniert" , so Delker. Als Besonderheit hat der FCG alle 300 Plätze, die am Spieltag genutzt werden können, mit grünen Punkten markiert. Das gilt sowohl für die Sitzplatztribüne, die 1.100 Besuchern Platz bieten könnte, als so auch für die Stehränge, wo jeweils etwa 150 Fans das Spiel verfolgen können - jeweils im Abstand von zwei Metern. Wer sich im Stadion bewegen will, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Mit der Zuschauerzahl von 300 kann Funktionär Delker ganz gut leben, die finanziellen Einbußen halten sich einigermaßen in Grenzen. In Nicht-Corona-Zeiten weisen die Oberliga-Fußballer am einst traditionsreichen Fußball-Standort einen Schnitt von 400 bis 500 Zuschauern auf. " Schlimmer trifft es da Klubs wie Rot-Weiß Essen, wo viele tauschend Besucher kommen würden" , meint der Gütersloher.

Corona-Maßnahmen-Paket des Verbandes

Im Vorfeld des Saisonstarts hatte auch der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, dem der FC Gütersloh angehört, seine Vereine mit einem Maßnahmen-Paket Corona vorbereitet. Darin werden Fragen beantwortet wie: Was müssen die Klubs in den Kabinen beachten? Darf das Vereinsheim geöffnet werden? Wie erfasse ich die Daten von Zuschauern? Auch gibt es Vorschläge für Stadiondurchsagen und Aushänge sowie eine Corona-Hotline, die von montags bis freitags geschaltet ist.

Man wisse sehr wohl, vor welche Herausforderungen die Corona-Pandemie die Sportvereine stelle. Den Sportbetrieb zu organisieren sei alles andere als leicht, heißt es in dem Schreiben von FLVW-Präsident Gundolf Waschelewski an die Vereine. Diese hoffen nun, dass die Konzepte greifen und nicht so wie in Berlin verfahren werden muss.

Dort wurde der kommende Spieltag bereits wiedre abgesagt. Grund ist, dass ein von den Bezirksregierungen ausgearbeitetes Hygienekonzept den Berliner Fußball-Verband (BFV) vor große organisatorische Probleme stellt.

Stand: 31.08.2020, 10:29