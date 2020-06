Planinsolvenz vergleichsweise "attraktive" Lösung

Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, auch Planinsolvenz genannt, bietet im Vergleich zur regulären Prozedur durchaus Vorteile. So ist es dabei möglich, den Ablauf des Verfahrens mitzubestimmen, eine Zerschlagung des Klubs zu vermeiden und den Verein in seiner Struktur zu erhalten. Eine externe Insolvenzverwalterin, wie zum Beispiel bei Wattenscheid 09, die die Geschäfte komplett übernahm, hätte hier höchstens eine beratende Funktion.

ARD-Rechtsexperte Christoph Kehlbach erklärt zudem: "Für die Dauer von drei Monaten springt die Bundesagentur für Arbeit mit dem sogenannten Insolvenzgeld ein und ersetzt bis zur Beitragsbemessungsgrenze so die Gehälter, die der Verein zahlen muss und nicht mehr kann."

Heißt für den WSV: Der Betrieb läuft weiter, Funktionsträger von Geschäftsführung bis Vorstand können im Amt bleiben. Unterstützung erhalte man vom "erfahrenen und unabhängigen Insolvenzverwalter Ulrich Zerrath" , hieß es in der Vereinsmitteilung. Man habe "einen ambitionierten Plan ausgearbeitet" , um die Sanierung des WSV voranzutreiben, sagte Vorstandsmitglied Melanie Drees.

Mäzen Runge als zentraler Anker

Weiter teilte der Verein mit, der 81-jährige Mäzen Friedhelm Runge werde den Klub auf diesem Weg unterstützen. Kehlbach erklärt: "Kern der Planinsolvenz ist die Erstellung eines Insolvenzplanes. Der soll genau regeln, nach welcher Quote die Schuldner befriedigt werden sollen und auch woher das Geld dafür kommen soll, etwa durch Investoren. An dieser Stelle kommen also auch neue, künftige Geldgeber ins Spiel. " Dies sei für die Zukunft des Vereins "ein ganz wichtiger Punkt."

Mit Runge und zukünftigen "weiteren potenziellen Unterstützern" , mit denen der Klub laut Mitteilung Gespräche führt, könnte dies für den WSV zu stemmen sein.

Neustart bei Null?

"Nach Ablauf des Insolvenzverfahrens ist der Schuldner von seinen Verbindlichkeiten befreit und kann neu durchstarten" , sagt Kehlbach zu den Aussichten des WSV auf einen Neuanfang. Allerdings seien das "Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens " und eben ein Insolvenzplan, der auch für die Gläubiger akzeptabel ist, Voraussetzung.

