Unterschiedliche Voraussetzungen

Obwohl das Team von Trainer Björn Mehnert im Saisonendspurt in den letzten sieben Ligaspielen auf eine Bilanz von vier Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage kam, reichte es nicht mehr zum Klassenerhalt in der Regionalliga West. Am Ende fehlten zwei Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Ganz anders verlief das Jahr des SV Rödinghausen, der bereits in der aktuellen Saison im DFB-Pokal für Furore sorgte. Nach einem 3:2-Sieg gegen Dynamo Dresden in der 1. Runde zog der SVR das große Los FC Bayern München. Dem Rekordmeister unterlag der Regionalligist im eigenen Stadion nur knapp mit 1:2. Mit dem Gewinn des Westfalenpokals will sich Rödinghausen nun erneut für den DFB-Pokal qualifizieren.

In der Liga kam der SVR am Ende auf einen starken dritten Platz, nur vier Punkte hinter Aufsteiger Viktoria Köln. Gegen Pokalgegner Wiedenbrück gewann der SVR das Heimspiel in der Hinrunde zwar locker mit 5:0, musste sich im Rückspiel aber 0:1 geschlagen geben.

SVR schaltete Drittligisten aus

Auch im Westfalenpokal hatte Rödinghausen in den Duellen gegen vermeintlich kleinere Gegner wie Westfalia Rhynern (5:4 nach Elfmeterschießen) und TuS Haltern am See (3:0 nach Verlängerung) Schwierigkeiten, während die favorisierten Drittligisten Sportfreunde Lotte (3:2) und Preußen Münster (2:1) in der regulären Spielzeit bezwungen wurden.