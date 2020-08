Titelverteidiger Rödinghausen verpasst Finale des Westfalenpokals

Der Regionalligist unterlag am Samstag dem Oberligisten RSV Meinerzhagen mit 4:6 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Im Endspiel trifft Meinerzhagen am 22. August im Rahmen des Tags der Amateure (live im Ersten) auf den Oberligisten SV Schermbeck, der den Westfalenligisten SpVg Hagen 11 souverän mit 6:1 (3:0) ausschaltete. Der Gewinner des Finals nimmt an der 1. Hauptrunde des DFB -Pokals teil und spielt gegen den Zweitligisten SC Paderborn.

Weitere Chance für Rödinghausen auf DFB-Pokal-Teilnahme

Nach dem Pokal-Aus hat Rödinghausen noch eine weitere Chance, sich für die erste Runde des DFB-Pokals zu qualifizieren. Der zweite westfälische Teilnehmer wird über ein Entscheidungsspiel des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) ermittelt, das zwischen dem besten westfälischen Regionalligisten - also Rödinghausen - und dem Meister der Oberliga Westfalen, dem SC Wiedenbrück, ausgetragen wird. Der Gewinner der Partie trifft im DFB-Pokal auf den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Vor 300 zugelassenen Zuschauern hatte Rödinghausen nach 15 Minuten die erste gute Möglichkeit, doch RSV-Keeper Johannes Focher parierte mit dem Fuß einen Schuss von SVR -Angreifer Enzo Wirtz. Auch bei einem Freistoß von Christian Derflinger (21.) aus spitzem Winkel war Foch zur Stelle. Als der Druck auf Meinerzhagen immer größer wurde, ging der Außenseiter überraschend in Führung: Bei einem Konter wurde Julian Jakobs (29.) auf der rechten Seite kaum bedrängt und schlenzte den Ball vom Strafraumeck ins lange Eck.

Flottmann sieht Rote Karte

Und es kam noch dicker für den SVR: Kurz vor der Halbzeitpause ließ sich Rödinghausens Kapitän Daniel Flottmann zu einem Ellbogenstoß gegen Nik Kunkel hinreißen und sah die Rote Karte. Obwohl die Aktion im Strafraum des SVR stattfand, gab Schiedsrichter Jörn Schäfer keinen Elfmeter für Meinerzhagen.

Nach der Pause hatte Meinerzhagen die nächste Chance durch Ron Berlinski (51.), der einen Schuss von Raphael Gräßer gefährlich mit dem Kopf abfälschte. Nach einem weiteren Konter des RSV verhinderte Rödinghausens Keeper Jan Schönwälder (74.) mit einer Grätsche einen höheren Rückstand. Großes Glück hatte der SVR bei einem Schuss von Kunkel (75.), der völlig unbedrängt über das leere Tor schoss. Die mangelhafte Chancenverwertung von Meinerzhagen rächte sich umgehend, als der kurz zuvor eingewechselte Patrick Kurzen (77.) per Kopf den Ausgleich für die Gäste erzielte.

Nach dem Abpfiff ging es direkt ins Elfmeterschießen. Dort parierte RSV-Keeper Foch gegen Rödinghausens Julian Wolff. Den letzten Elfer für Meinerzhagen verwandelte Can Sakar sicher und schoss sein Team damit ins Finale.

Schermbeck lässt nichts anbrennen

Im zweiten Halbfinale zwischen dem Oberligisten SV Schermbeck und dem Westfalenligisten SpVg Hagen 11 sorgten die Schermbecker bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Dominik Hanemann (7.), Raphael Niehoff (21.) und Bilal-Can Özkara (29.) schossen eine 3:0-Führung heraus. Auch nach der Halbzeitpause blieb Schermbeck bei der Chancenverwertung eiskalt: Bernard Gllogjani (54.) und Michael Smykacz (58./75.) erhöhten mit ihren Treffern auf 6:0 und beseitigten die letzten Zweifel am Finaleinzug. Den Ehrentreffer für Hagen erzielte Louis Vormann (85.).