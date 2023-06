Die Gütersloher gewannen das Endspiel gegen die SpVgg Erkenschwick am Samstag (03.06.2023) in Hamm mit 4:3 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 0:0 gestanden. Durch den Westfalenpokalsieg sind die Ostwestfalen für die erste Hauptrunde des DFB -Pokals in der neuen Saison qualifiziert.

Beide Teams sind in der abgelaufenen Saison Meister in ihrer jeweiligen Liga geworden, der FCG in der Oberliga Westfalen, die Spielvereinigung in der klassentieferen Westfalenliga-Staffel 1. Ein Klassenunterschied war in dem Endspiel im Sportpark Rhynern in Hamm aber nicht zu sehen: Die erste Chance der Partie hatte Erkenschwick, als Enes Schick nach drei Minuten halblinks im FCG -Strafraum zum Abschluss kam – sein Schuss landete aber rechts neben dem Tor. In der Anfangsphase machte die Spielvereinigung den aktiveren Eindruck, zudem stand die Abwehr des Treams von Trainer Magnus Niemöller weitgehend sicher.