Neururer soll Sportlicher Leiter in Wattenscheid werden

Beim Fußball-Regionalligisten Wattenscheid 09 bahnt sich eine personelle Überraschung an. Wie WAZ und Reviersport am Mittwoch (13.03.19) berichteten, soll der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer neuer Sportlicher Leiter beim früheren Erstligisten werden. Auf Anfrage des Sport-Informationsdienstes ( SID ) bestätigte Neururer, dass es am Donnerstag eine Pressekonferenz geben werde, bei der er "wohl dabei sein" werde. Der 63-Jährige fügte vielsagend an: "Kommen Sie vorbei, dann wissen Sie mehr."

Neururer hatte zuletzt von April 2013 bis Dezember 2014 als Trainer des VfL Bochum gearbeitet. Mit dem Revierklub hatte er in seiner ersten Amtszeit von Dezember 2001 bis Juni 2005 die größten Erfolge gefeiert. Unter anderem führte Neururer die Bochumer in der Saison 2003/04 auf den fünften Platz in der Bundesliga und damit in den UEFA -Cup.