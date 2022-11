Die Hoffnung wächst also im Bochumer Stadtteil. " Dass der Start in die Regionalliga schwierig werden könnte, war uns bewusst. Die Mannschaft hat sich mittlerweile in diese Liga hinein gearbeitet und ganz klar gezeigt, dass man uns auf dem Zettel haben sollte ", sagte der sportliche Leiter Christian Pozo y Tamayo am Montag bei der Jahreshauptversammlung, um anzufügen: " Ich bin davon überzeugt dass die Mannschaft sich am Ende belohnen und über dem Strich stehen wird. "

2019 Insolvenz angemeldet

Es ist noch nicht so lange her, da sah es in Wattenscheid ganz düster aus. 2019 meldete der Verein Insolvenz an. Dem Zwangsabstieg in die Oberliga folgte eine coronabedingte Pause, denn der Spielbetrieb in der 5. Liga wurde im November 2020 eingestellt, die bisherigen Spiele annuliert. Das Insolvenzverfahren war vor dem Start jener Saison bereits abgeschlossen.

Dann ging es im Sommer 2021 wieder los. Mit dem 3. Platz in der Vorrunde und dem anschließenden 2. Platz in der Meisterrunde qualifizierte sich die SG mit geringen finanziellen Mitteln für die Rückkehr in die Regionalliga. Christian Britscho - seit April 2020 Cheftrainer an der Lohrheide - hatte den sportlichen Erfolg zuück nach Wattenscheid geholt.