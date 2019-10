Verband lehnt Wattenscheid-Rückkehr ab

Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Geldgeber gefunden, wird aber nicht in die Regionalliga zurückkehren. Dies bestätigte der Verein dem WDR am Freitagabend (25.10.2019). Der Klub hatte am Nachmittag eine Rückkehr in den laufenden Spielbetrieb der Regionalliga West beim Westdeutschen Fußballverband beantragt - dieser wurde nun vom Verband abgelehnt.

Der neue, noch unbekannte Sponsor sei nach Angaben der Presseabteilung des Klubs bereit gewesen, dem Verein ab sofort einen Betrag in Höhe von 400.000 Euro zu Verfügung zu stellen. Nach Abmeldung der Regionalligamannschaft am Mittwoch (23.10.2019) wurden alle Begegnungen des Teams in der Regionalliga West annulliert.

Stand: 25.10.2019, 17:51