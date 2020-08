Rödinghausen und Wiedenbrück kämpfen um das letzte Ticket

Letzte Entscheidungsspiel am Dienstag

Der zweite Teilnehmer aus dem FLVW muss noch ermittelt werden - das Entscheidungsspiel findet am Dienstag (18.30 Uhr) in Kamen statt. Mit dem SV Rödinghausen und dem SC Wiedenbrück treffen zwei alte Bekannte aufeinander, die sich beide das letzte Ticket für die erste Pokalrunde sichern wollen.

Im letztjährigen Finale des Westfalenpokals bezwang Rödinghausen den Oberliga-Aufsteiger aus Wiedenbrück und feierte damals den Einzug in den DFB-Pokal. Es folgte das bittere Aus in der ersten Runde im Elfmeterschießen gegen Paderborn. Ein Jahr zuvor gelang Rödinghausen nach einem Überraschungserfolg über Zweitligist Dynamo Dresden die beinahe Sensation im Duell mit Rekordmeister Bayern München, das man nur knapp 1:2 verlor. Mit einem Erfolg am Dienstag würde Rödinghausen zum dritten Mal nacheinander in die erste Runde des DFB-Pokals einziehen.

Wiedenbrück will Revanche

Auch der SC Wiedenbrück will nach 2011 und 2013 zum dritten Mal die erste Runde erreichen und am Dienstag den Versuch starten, sich am Meister der Regionalliga West zu revanchieren.

Nach der Partie am Dienstag entscheidet dann das Los, welcher der beiden Teilnehmer aus dem FLVW auf Paderborn und wer auf Greuther Fürth trifft. Sollte Rödinghausen den SC Wiedenbrück schlagen und somit die erste Runde erreichen, könnte sich das Team um Trainer Nils Drube mit etwas Losglück am SC Paderborn für das Vorjahresaus revanchieren.

Stand: 24.08.2020, 12:37