Fußball, Regionalliga West

Regionalliga: RWE und Preußen starten in heißen Aufstiegs-Showdown

Stand: 27.04.2022, 21:09 Uhr

Noch drei Spieltage Spannung pur in der Regionalliga West. Kopf an Kopf gehen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen in den Endspurt Richtung Profi-Fußball. Über Aussichten, Schlüsselspieler und Stolpersteine.

Von Dirk Burkhardt