Zwei Tage nach der Übergabe der Zweitliga-Meisterschale an die Spieler von Arminia Bielefeld und den umstrittenen Feierlichkeiten mit den Fans vor dem Bielefelder Stadion könnte erneut eine Verein an diesem Ort einen Aufstieg feiern. Der SC Verl aus der Regionalliga West trifft am Dienstag (30.06.2020/16 Uhr/Live im MDR Fernsehen) im Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga auf Lok Leipzig. Das Hinspiel in Leipzig endete am vergangenen Donnerstag (25.06.2020) 2:2.