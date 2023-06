Das Sportliche ist in Düren zuletzt aber in den Hintergrund gerückt. Weil das Stadion der Dürener nicht den neuen Anforderungen an eine Regionalliga-Spielstätte entspricht, hat der Verein vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) keine Lizenz für die kommende Saison erhalten. " Als Rückrunden-Fünfter plötzlich vor dem sportlichen Nichts zu stehen, ist einfach nur brutal ", sagte Präsident Wolfgang Spelthahn.

Der Verein hat Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Die Verhandlung findet am kommenden Montag um 17 Uhr in der WDFV-Geschäftsstelle statt.

Handle: "Damit beschäftigen wir uns nicht"

In der Spielvorbereitung von Viktoria Köln spiele das aber keine Rolle, sagte Simon Handle. "Damit beschäftigen wir uns nicht. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die werden auf dem Platz alles versuchen, um uns alles abzuverlangen." Als unterklassiger Gegner habe Düren zudem nichts zu verlieren. "Ich denke schon, dass die bis in die Haarspitzen motiviert sind und versuchen, uns in unserem eigenen Wohnzimmer zu ärgern." Viktoria ist offiziell zwar die Auswärtsmannschaft, das Finale findet aber im Sportpark Höhenberg statt, wo die Viktoria ihre Heimspiele austrägt.

Wie es ist, als unterklassige Mannschaft auf einen höherklassigen Verein zu treffen, weiß Handel gut genug. In der vergangenen Saison empfingen die Kölner den FC Bayern München vor 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion des 1. FC Köln (0:5).