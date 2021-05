Der WSV hatte im Halbfinale den Drittligisten MSV Duisburg mit 6:2 aus dem Stadion geschossen, Straelen hatte Rot-Weiss Essen 6:4 nach Elfmeterschießen bezwungen.

Beide Mannschaften hatten zuletzt einige Leistungsträger geschont und traten in Bestbesetzung an. Wuppertal machte in der Anfangsphase das Spiel, die defensiv eingestellten Straelener lauerten auf Konter. Nach fünf Minuten hatte Wuppertals Beyhan Ametov die erste Möglichkeit, scheiterte jedoch mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Nach einer WSV-Ecke köpfte Benjamin Uphoff (8.) deutlich über das Tor.

Mizuta vergibt Riesenchance - Saric trifft

Auch ein Kopfball von Wuppertals Marco Königs (31.) verfehlte das Gehäuse klar. Eine Minute später hatte Straelen seine erste Chance - die bis dahin beste des Spiels: Kaito Mizuta (32.) ließ im WSV-Strafraum zwei gegnerische Spieler aussteigen, doch sein Schuss aus etwa sieben Metern strich Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Die ausgelassene Großchance bestrafte Wuppertal wenige Minuten später. Nach einem langen Einwurf von der linken Seite landete der Ball über Umwege vor den Füßen von Semir Saric (38.), der Straelens Keeper Robin Udegbe aus kurzer Distanz keine Chance ließ. Kurz vor der Pause wurde Straelens Angreifer Cagatay Kader (42.) beim Kopfball im Wuppertaler Strafraum deutlich geschoben, doch trotz großer Proteste des SV gab es keinen Elfmeter.

Hagemann erhöht nach der Pause

Unmittelbar nach der Halbzeitpause legte Wuppertal das 2:0 nach. Mit einem Steilpass aus dem Mittelfeld hebelte Marco Königs die gesamte Straelener Abwehr aus und bediente den durchgestarteten Kevin Hagemann (47.), der im Eins-gegen-Eins-Duell mit Udegbe die Nerven behielt und den Ball mit dem Außenrist am SV-Torwart vorbeischob.

Straelen musste nun offensiver agieren und kam gegen inzwischen zu passive Wuppertaler zum Anschlusstreffer. Eine präzise Flanke von der linken Seite erreichte in der Mitte Kader (66.), der WSV-Keeper Sebastian Patzler mit einem Kopfball überwand. Straelen hielt den Druck weiter hoch, der WSV hatte kaum noch Entlastungsangriffe. Doch in der Schlussphase hielt Wuppertal wieder stärker dagegen, warf sich in die Zweikämpfe und rettete die Führung ins Ziel.

Dieser Livestream ist ab dem 29.05.2021 18.00 Uhr abrufbar 29.05. | der Finaltag der Amateure, ab 18 Uhr. Sportschau. . 01:50:00 Std. . Verfügbar bis 29.05.2021. Das Erste.

Stand: 29.05.2021, 14:56