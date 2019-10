Der TuS Haltern am See solidarisiert sich mit den Fans der insolventen SG Wattenscheid 09. Alle Dauerkartenbesitzer der SG können bis zum Saisonende alle Regionalliga-Spiele des TuS kostenlos besuchen. " 137 Jahre hat es gedauert, bis wir offiziell gegen Euch, SG Wattenscheid 09, spielen durften ", heißt es in einem Facebook-Beitrag der Halterner von Mittwoch (23.10.2019). " Mit dem heutigen Tag tragen auch wir Trauer, da Fußball im Amateurbereuch niemals finanziell, sondern immer sportlich entschieden werden sollte ."