Bis auf Weiteres: Deutscher Amateur-Fußball steht still

Nicht zwingend Ende der Saison

Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes und DFB-Vize, hatte sich bereits am Donnerstag in einer Video-Ansprache an seine Vereine gewandt. " Ganz wichtig ist mir zu betonen: Das ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Ende der Saison 2019/20 ", hatte Koch gesagt: " Wir brauchen kurz-, mittel- und langfristig Klarheit. Die kann uns in dieser Minute niemand verschaffen - kein Arzt, keine Ärztin, kein Virologe, keine Virologin, kein Politiker und keine Politikerin. Wir müssen deshalb mit finalen Entscheidungen noch abwarten. "

Man müsse auch gemeinsam erörtern, " ob wir Amateurfußballer überhaupt ohne Zuschauer spielen wollen und können. Amateurfußball ist in dieser Hinsicht völlig anders als Profifußball zu sehen. "

Am Dienstag hatten die Niederlande entschieden, dass die Saison in allen Fußball-Amateurligen vorzeitig abgebrochen wird. Das Verbot gilt für alle Männer, Frauen und Jugendlichen in der Halle und auf dem Feld. Die Spielzeiten werden komplertt annulliert. Es werden keine Meister und keine Pokalsieger ausgespielt, Auf- und Absteiger wird es nicht geben.