Eine Entscheidung in den Niederlanden hat die regionalen Fußballverbände in NRW aufhorchen lassen. Im NRW-Nachbarland entschieden die Verantwortlichen am Dienstag (31.03.2020), dass die Saison in allen Fußball-Amateurligen vorzeitig abgebrochen wird. Das Verbot gilt für alle Männer, Frauen und Jugendlichen in der Halle und auf dem Feld. Die Spielzeiten werden komplertt annulliert. Es werden keine Meister und keine Pokalsieger ausgespielt, Auf- und Absteiger wird es nicht geben.