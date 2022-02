Sollten die drei Punkte am "grünen Tisch" nach Münster gehen, wäre das bitter für RWE. Münster würde dann in der Tabelle auf zwei Punkte an Essen heranrücken, der lang ersehnte Aufstieg der Rot-Weissen würde erneut in Gefahr geraten. Beide Klubs sind vorbelastet, weil es unter anderem schon im Hinspiel Auseinandersetzungen zwischen Fans der beiden Klubs gegeben hatte.

Eisfeld bringt RWE in Führung, Wegkamp gleicht aus

Essen hatte vor 10.000 Zuschauern ohne Cheftrainer Christian Neidhart auskommen müssen, der noch in Quarantäne war und von Co-Trainer Lars Fleischer an der Linie vertreten wurde. Nach einem Foul von Marcel Hoffmeier an Isaiah Young hatte Thomas Eisfeld (45.) RWE per Elfmeter in Führung gebracht.

Münster hatte in der 72. Minute zurückgeschlagen, als Gerrit Wegkamp nach einer Hereingabe von Henok Teklab aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Wenige Minuten später war die Partie nach der Böllerexplosion zunächst unter- und dann abgebrochen worden.