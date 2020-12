Die weiter unbesiegten Essener setzten sich am Samstag mit 2:0 (2:0) durch und feierten damit den 14. Sieg im 19. Spiel. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund II beträgt nun acht Punkte - allerdings hat der BVB II drei Spiele weniger absolviert.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging Essen mit der ersten guten Gelegenheit der Partie in Führung. Simon Engelmann schlug eine präzise Flanke auf Daniel Heber (20.), der per Kopf das 1:0 erzielte. Lotte konzentrierte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter, Essen kontrollierte das Spiel. Noch vor der Pause traf Cedric Harenbrock aus halblinker Position (39.) mit einem satten Schuss in den Winkel zum 2:0. Lotte hatte durch Drilon Demaj (44.) die Möglichkeit zum Anschluss, doch der Stürmer köpfte knapp am RWE -Gehäuse vorbei. Nach der Pause agierten die Sportfreunde offensiver und es kam zu Möglichkeiten auf beiden Seiten, doch es blieb beim 2:0.