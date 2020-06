Fehler von Guderitz

Leipzig blieb auch in der Folge das dominierende Team. Verl kam kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Für den Ausgleichstreffer sorgten die Leipziger dann aber selbst. Lok-Keeper Guderitz musste eine Bogenlampe eines eigenen Verteidiger eigentlich nur aus der Luft fangen, ließ den Ball aber durch seine Finger ins Tor rutschen (88.). Dank der Auswärtstor-Regelung geht der SC Verl nun als Favorit in das Rückspiel am 30. Juni.

"Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt schon durch sind, ganz und gar nicht" , sagte Verls Trainer Capretti nach dem Spiel. "Wir müssen uns fußballerisch steigern. Das war ein offener Schlagabtausch zwischendurch und das können wir besser."

Wolf nimmt Keeper in Schutz

Leipzigs Coach Wolf nahm nach dem Spiel seinen Torwart Guderitz in Schutz: "Wir machen ihm den Kopf nicht runter. Wir sind eine Mannschaft und werden sehen, dass wir das in Verl wiedergutmachen. Er hat bis dahin gut gespielt und dann passiert so ein Lapsus. Das ist grausam für uns und natürlich ein Genickschlag so kurz vor Schluss, aber die Mannschaft hat Moral und steht wieder auf."

Wo genau das Rückspiel stattfinden wird, ist noch unklar. Aufgrund der Corona-Beschränkungen im Kreis Gütersloh können die Verler nicht im eigenen Stadion spielen und suchen nach einer alternativen Spielstätte.