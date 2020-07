SG Wattenscheid 09: Positiver Entscheid über Insolvenzplan

Wie der Klub am Freitag (17.07.2020) mitteilte, wird Insolvenzverwalterin Anja Commandeur die Geschäfte des Vereins in den kommenden vier Wochen an den operativen Vorstand übergeben. In einer Abstimmung der Gläubiger über den Insolvenzplan sei "die positive Fortführungsprognose " bestätigt worden.

"positves und erfreuliches Ergebnis"

"Damit kommt die Arbeit der vergangenen Monate zu einem positiven, sehr erfreulichen Ergebnis" , sagte der Vorstandsvorsitzende Christian Fischer. Trotz der Corona-Pandemie seien 75 Unterstützer gefunden worden. "Viele Menschen haben Anteil daran. Sponsoren, Fans, Trainer, Ehrenamtler. Aber auch unsere Insolvenzverwalterin" , sagte Fischer.

Das Amtsgericht Bochum hatte im Oktober ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Traditionsklubs eröffnet. Kurz darauf zogen die finanziell schwer angeschlagenen Wattenscheider die erste Mannschaft aus der Regionalliga West zurück. Der Spielbetrieb im Nachwuchsbereich wurde fortgeführt.

Video starten, abbrechen mit Escape SG Wattenscheid 09: Pleite mitten in der Regionalliga-Saison. sport inside. . 10:40 Min. . Verfügbar bis 30.10.2020. WDR. Von Marc Schlömer.

sid | Stand: 17.07.2020, 13:09