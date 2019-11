Die Kölner Schiedsrichter streiken an diesem Sonntag (17.11.2019). Als Reaktion auf die jüngsten Angriffe auf Unparteiische treten sie nicht zu Spielen der Kreisligen A bis D an.

Der Schiedsrichter-Ausschuss des Fußball-Kreises Köln habe im Laufe der Woche einstimmig beschlossen, dass man keine Schiedsrichter zu den Kreisliga-Spielen entsenden wolle, heißt es in der Pressemitteilung, die am Sonntagmittag versendet wurde. Die Schiedsrichter unterstützten den Beschluss "solidarisch".

Durch die kurzfristige Ankündigung des Streiks wollen die Kölner Schiedsrichter verhindern, dass die Begegnungen im Vorfeld noch abgesetzt werden können. Der Streik trifft insbesondere die Kreisliga A. In den Kreisligen B bis D könnten auch Betreuer die Spiele leiten. Man wolle mit dem Streik ein "deutliches Zeichen gegen die Gewalt und die zunehmende Verrohung" setzen, heißt es.

Laut Pressemitteilung brachte ein Vorfall beim Kreisliga-D-Spiel Blau-Weiß Köln V und Germania Ossendorf I am 3. November "das Fass zum Überlaufen": Ein Schiedsrichter wurde von Spielern der Gastmannschaft beschimpft und über den Platz gejagt, er erlitt eine offene Wunde und ein Hämatom. Die Jagdszenen mit Tritten sind in einem Video dokumentiert.

Video starten, abbrechen mit Escape Spieler jagen Schiedsrichter in Köln. Ohne Sendereihe. . 01:25 Min. . Verfügbar bis 13.11.2020. WDR Köln.

Zehn tätliche Angriffe in der Saison 2018/19

"In der Saison 2018/19 gab es in den Kölner Herren-Kreisligen A bis D zehn tätliche Angriffe gegen Schiedsrichter. Hinzu kommen 56 Vorfälle, in denen der Unparteiische während des Spiels oder nach dem Schlusspfiff beleidigt oder bedroht wurde", teilte der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss mit. Grundlage für die Zahlen seien nur die Spielberichte; eine Dunkelziffer ist demnach möglich.

"Wir sind nicht mehr bereit, diese Vorfälle als unvermeidliche Geschehnisse zu betrachten, die zum Fußball dazugehören" , teilte der Kreis-Schiedsrichter-Ausschuss mit und stellte vier Forderungen auf: Harte Bestrafung von Angreifern, besseren Schutz für die Unparteiischen durch Ordner, bessere Betreuung durch die Vereine sowie einen regelmäßigen Dialog zwischen Vereinen, Vertretern des Fußball-Kreises und Schiedsrichtern.

In Köln ist es der erste Schiedsrichter-Streik seit mehr als zehn Jahren. Zuletzt hatten Schiedsrichter in Berlin und im Saarland gestreikt.

Video starten, abbrechen mit Escape Berliner Schiedrichter streiken wegen zunehmender Gewalt. Tagesschau. . 01:21 Min. . Verfügbar bis 26.10.2020. Das Erste.

red | Stand: 17.11.2019, 12:30