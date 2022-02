Gelsenkirchen: Polizei verhindert Auseinandersetzung von über 200 Fußball-Anhängern

Laut Polizei Gelsenkirchen konnten die " aggressiv und überwiegend vermummt auftretenden Personengruppen " in der Nähe des Bahnhofs Gelsenkirchen Buer-Süd aufgehalten und getrennt werden. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht und konnte " nach ambulanter Behandlung seinen Dienst nicht fortsetzen ", so die Polizei.

Die " Westdeutsche Allgemeine Zeitung " hatte zuerst darüber berichtet und ein Augenzeugenvideo im Internet veröffentlicht. Dies solle zeigen, wie sich vermummte RWE-Anhänger und Polizisten auf der Straße gegenüberstehen. Zu Auseinandersetzungen kam es nicht.

Auch BVB-Fans beteiligt

Die Polizei nahm den Angaben zufolge die Personalien von 134 Essener Fans, von 112 Schalke-Anhängern und auch von zehn Anhängern von Borussia Dortmund auf. Es seien überdies " zahlreiche Mundschutze und Quarzsandhandschuhe " sichergestellt sowie zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Polizeibeamte eingeleitet worden.

Drei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Die Spiel- und die Nachspielphase verliefen laut Polizei " weitgehend störungsfrei ". Der Polizeiführer Peter Both verurteilte das Verhalten der Fans in einer Polizeimitteilung: " Gerade in Anbetracht dessen, dass wir aktuell einen Krieg mitten in Europa haben, stößt mich schon die Idee, dass sich Menschen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen anlässlich eines Fußballspiels verabreden, besonders ab ", sagte er.

Vorfall am vergangenen Wochenende

Erst am vergangenen Sonntag hatte es Aufregung um die Essener Fanszene gegeben, weil die die Regionalligapartie zwischen Essen und Preußen Münster nach einem Zwischenfall abgebrochen werden musste. Ein Böller, der aus der Essener Fankurve in Richtung Spielfeld geworfen wurde, hatte zwei Münsteraner Auswechselspieler verletzt. Der Werfer konnte später identifiziert und festgenommen werden.