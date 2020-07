Vorbild Paderborn: SC Verl will sich im Profifußball etablieren

Worauf freuen Sie sich in der 3. Liga am meisten und was ist das Ziel des SC Verl?

Bertels: Am meisten freue ich mich darauf, dass der Sportclub Verl in ganz Deutschland unterwegs ist und daher auch in ganz Deutschland bekannt wird. Genauso freue ich mich darauf, dass Spieler und Trainer ihren Traum leben können, im Profibereich tätig zu sein. In der 3. Liga wollen wir einfach genau da weitermachen, wo wir in der Regionalliga aufgehört haben: mit attraktiven Fußball.

Das Interview führte Jakob Halbfas

Stand: 07.07.2020, 15:03