Der Glaube an höhere Mächte ist unter Fußball-Fans weit verbreitet. Auch bei den Anhängern des Traditionsklubs und West-Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Nur verehren sie nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sondern einen Lokalhelden: Mike Terranova wird in einem Lied der Band "Xtraschicht" als Oberhausener "Fußballgott" besungen. Spieler, Co-Trainer, Jugendtrainer, Cheftrainer - Terranova hat bei RWO schon fast alle Stationen durch. Fast.

Neue Herausforderung als Nachwuchs-Sportchef

Denn ab diesem Sommer leitet der Italiener die Geschicke der RWO-Jugendabteilung als neuer Sportchef. Vier Jahre lang hat er als Cheftrainer zuvor die erste Mannschaft geleitet. Der Rücktritt, den Terranova im Frühjahr ankündigte, kam für viele überraschend. Im Gespräch mit WDR.de erklärt der gebürtige Wattenscheider: "Ich hatte eine sehr intensive Zeit. Irgendwann kam mir dann diese Idee, weil ich früher schon oft bei der Jugend zugeschaut und Dinge gesehen habe, die nicht optimal waren. Ich hatte das Gefühl, zumindest für ein Jahr mal was anderes machen zu wollen."

Seinen Abschied als Trainer hat er sich dabei anders vorgestellt. RWO beendete die aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochene Spielzeit der Regionalliga West auf dem vierten Rang. Das ehrgeizige RWO-Urgestein, das 2006 als Spieler an die Emscher kam, freut sich zwar rückblickend über die "sehr gute Runde", lässt aber durchblicken, dass er den Aufstieg zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschenkt hatte: "Es tat schon weh. Gerade die englischen Wochen wären unsere gewesen. Ich glaube, dass wir nochmal oben hätten angreifen können."

Terranova will mehr eigene Talente fördern

Nun kommt auf den 43-Jährigen direkt Großes zu. Es gilt, die Jugendabteilung durch die Corona-Krise zu bringen. Der Einstieg in seinen neuen Job war unter den gegebenen Bedingungen schwierig: "Es war schon außergewöhnlich. Irgendwann konnte man in der Vorbereitung auch Elf gegen Elf spielen, aber man hatte teils Angst, dass man einen Fehler macht und die ganze Anlage gesperrt wird."

Hinzu kommen auch rein sportliche Herausforderungen. Im "Revier" ist die Konkurrenz bei der Talentsuche zahlreich vertreten - und oft zahlungskräftiger als der klamme SC Rot-Weiß Oberhausen. Trotzdem ist die A-Jugend der "Kleeblätter" seit vier Jahren in der U19-Bundesliga vertreten. Damit RWO eine Top-Adresse in der Jugend bleibt, will Terranova seine Vorstellungen etablieren. Er sagt: "Ich habe im Moment das Gefühl, alle, die bei Schalke oder Dortmund rausfallen, sind bei RWO direkt die Nummer Eins." In Zukunft sollen jedoch mehr Eigengewächse zu Leistungsträgern werden.

Herrenmannschaft als Puzzlestück für Jugendarbeit

Es sei notwendig, seine Trainer vernünftig auszubilden und dazu zu bringen, "eine Idee zu haben, die Spieler so zurechtzubiegen, dass im Folgejahr dann auch mal zum Beispiel 14 von 20 übernommen und nur sechs neue Spieler geholt werden." Die Identifikationsfigur zielt mit dieser Strategie in der Jugend auf eine höhere Bindung an den Verein ab. "Gerade am Sprung von der U19 in die Herrenmannschaft scheitern viele. Das wollen wir hinbekommen" , erklärt Terranova.

Wichtiges Puzzlestück ist dabei auch die Herrenmannschaft, die mit Dimitrios Pappas als Terranova-Nachfolger von einer weiteren Identifikationsfigur geleitet wird. "Ziel muss es sein, dass wir am Ende der Saison zwei oder drei Spieler haben, die schon bei den Senioren zum Einsatz kommen. Dann merken die: Das Sprungbrett bei RWO in die erste Mannschaft ist groß. Und wenn es dann einige zum Stammspieler schaffen, spricht sich das rum." Terranova will eine Trainingsphilosophie durch die Altersklassen hinweg etablieren. Dem gebürtigen Wattenscheider ist die Leidenschaft für Fußball, RWO und die Weiterentwicklung der Jugend anzumerken. "Ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber dann wären wir zwei bis drei Stunden beschäftigt."

Inhaltsverzeichnis Ausgewählter Teil: Teil 1/2 - RWO-Urgestein Terranova: neue Aufgabe, alte Leidenschaft

Teil 2/2 - Terranova über Klugscheißerei, den Aufstieg und die eigene Zukunft

Stand: 24.07.2020, 15:18