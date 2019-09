Die Vereinsfarben haben beide Klubs gemeinsam - dennoch spalten sie den Ruhrpott. Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen treffen am 6. Spieltag der Regionalliga West aufeinander (Sonntag, 01.09.2019, 14 Uhr). RWE peilt die alleinige Tabellenführung an, RWO will den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Beide Vereine vereint wiederum der Wunsch, die Regionalliga nach oben zu verlassen. Als Vorjahres-Zweiter hat RWO bereits gezeigt, dass das Team das Potential hat. Essen unternahm schon viele erfolglose Anläufe und will es in diesem Jahr so richtig wissen.

RWE: mit Titz, Nowak und den Fans die Kräfte bündeln

Aktuell ist RWE auf dem besten Wege, oben dranzubleiben. Der Start verlief tadellos, der neue Trainer Christian Titz (Ex-HSV-Coach) holte mit RWE starke 13 Punkte aus den ersten fünf Begegnungen.

Die Zugänge, die der ausgerechnet von RWO nach Essen gelotste neue Sportdirektor Jörn Nowak holte, stachen. Offensivmann Oguzhan Kefkir kam vom Drittligisten KFC Uerdingen und traf bereits viermal, Amara Condé (VfL Wolfsburg II) steuerte ein Tor und zwei Vorlagen bei, Dennis Grote (Chemnitzer FC) stabilisierte als neuer Kapitän das Mittelfeld.

Ein weiterer Trumpf der Essener sind die Fans. Bei Heimspielen sind es im Schnitt fast 12.000. RWE rechnet für das Auswärtsspiel in Oberhausen mit bis zu 5.000 Anhängern. "Wir wissen, dass wir eine Masse an Fans auf unserer Seite haben und das ist natürlich ein positiver Aspekt für uns" , erklärte Titz. Doch RWE müsse auch an die Leistungsgrenze gehen, um RWO zu besiegen. Das Spiel stellt durchaus einen Wegweiser für die Essener da. Für weiterhin gute Stimmung an der Hafenstraße wäre ein Sieg gegen den Lokalrivalen Gold wert.

RWO: Pisano trifft gerne gegen Essen

RWO steht aktuell mit acht Zählern aus vier Spielen da und ist wie RWE noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). Trainer Mike Terranova diagnostizierte zuletzt seinem Team noch "Luft nach oben" . Damit die Luft in der oberen Tabellenregion nicht zu dünn wird, will RWO Punkte mitnehmen und Anschluss an die Spitzengruppe halten. "Wir wollen schon den ersten Dreier zu Hause holen", sagte der Trainer. Er bewertete RWE als "machbare Aufgabe" .

Neuzugang Guiseppe Pisano (Mönchengladbach II) hat jedenfalls das Potential zum Ass im Ärmel. Er schnürte in seiner Karriere gegen RWE schon zweimal einen Doppelpack und 2013 sogar mal einen Viererpack. Rot-Weiß und Rot-Weiss sind also bereit für das Derby.

Stand: 30.08.2019, 19:55