Die Tore für Essen machte Neuzugang Simon Engelmann (38., 56. und 82.). Für Kleve konnte Dragovic via Elfmeter zwischenzeitlich ausgleichen (51.).

Zweites Spiel, erster Titel

Der dreifache Torschütze Engelmann holt im zweiten Pflichtspiel für Kleve schon den ersten Titel. " Besser kann der Start nicht sein ", sagte Engelmann nach dem Spiel. Auch der neue Trainer Christian Neidhart feiert im zweiten Pflichtspiel seinen ersten Titel mit dem Verein. " Über Bielefeld nach Berlin " stand auf den T-Shirts, die die Essener nach dem Spiel anzogen.

Sie feierten einen Sieg, der verdient aber nicht überraschend war. Regionalligist Essen war bereits vor Spielbeginn gegen Oberligist Kleve der klare Favorit. Dieser Favoritenrolle wurden die Rot-Weissen auch im Spiel gerecht. Fast im Minutentakt kamen sie in der Anfangsphase zu hochkarätigen Chancen, aber ein Tor gelang zunächst nicht.

Chancenfeuerwerk der Essener

Zwei Schüsse der Essener gingen an die Latte (12. und 15. Spielminute) und gleich drei Mal rettete Kleve auf der Linie (3., 10. und 18. Spielminute). Außerdem hielt Ahmet Taner stark. Kleves Torwart war mit zwei gehaltenen Elfmetern bereits im Halbfinalkrimi gegen den 1. FC Bocholt (4:3 n.E.) zum Pokalhelden geworden, nun zeigte er erneut eine starke Leistung.

Zwar beruhigte sich das Essener Spiel dann etwas, aber Kleve kam kaum zu nennenswerten Torchancen. Und so war die Essener Führung in der 38. Minute hochverdient. Felix Backszat steckte den Ball auf Sandro Plechaty durch, der in die Mitte zu Simon Engelmann legte. Er traf zum 1:0-Pausenstand.

Kleve machte es spannend

Nach der Pause kam Kleve zurück in dieses Spiel. In der 51. Minute foulte RWE-Linksverteidiger Kevin Grund Luca Lhyl, den Elfmeter verwandelte Dragovic zum 1:1. Der gefoulte Thuyl war erst in der Pause für Luca Plum gekommen. Kleve machte es noch einmal spannend. RWE-Trainer Neidhart erklärte: " Das Problem war, dass wir die Tore nicht früher gemacht haben ."

Aber am Ende holte seine Elf trotz der mangelnden Chancenverwertung in Hälfte eins den verdienten Sieg. Wieder war es Neuzugang Simon Engelmann: In der 56. Minute traf er mit einem Linksschuss aus 25 Metern zur 2:1-Führung. Zuvor war der Ball noch unhaltbar abgefälscht worden. In der 82. Minute machte Engelmann mit seinem dritten Treffer per Elfmeter alles klar. Für ihn war es im zweiten Pflichtspiel für Essen bereits sein viertes Tor. Auch im Halbfinale gegen Velbert hatte er getroffen.

Zehnter Pokal-Sieg für Essen

Am Ende hielten die Rot-Weissen aus Essen den Niederrheinpokal bereits zum zehnten Mal in die Höhe. Sie sind damit weiter Rekordsieger dieses Wettbewerbs. Daneben hat der Sieg zwei weitere Vorzüge: RWE zieht in den DFB-Pokal ein, dort warten wichtige Einnahmen und Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld. Für Kleve war es das erste Pokalfinale der Vereinsgeschichte und somit trotz der Niederlage ein historischer Tag. Kleves Trainer Umut Akpinar erklärte: " Trotz der Niederlage bin ich stolz, ich denke, im Laufe des Tages kann ich die Enttäuschung ablegen. "

Stand: 22.08.2020, 16:38