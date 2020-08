Nik Kunkel brachte Meinerzhagen kurz vor der Halbzeitpause mit einem umstrittenen Elfmeter in Führung. Im zweiten Durchgang wurde Schermbeck besser, scheiterte aber insgesamt drei Mal am Aluminium, statt den Ball zum Ausgleich im Tor unterzubringen. Musa Mankey Sesay traf stattdessen in der Nachspielzeit ins leere Tor zur Entscheidung für Meinerzhagen. "Wir haben hart gearbeitet und sind froh, dass wir so weit gekommen sind", sagte Torschütze Kunkel der Sportschau. "Wir haben drei Regionalligisten rausgehauen. Ich bin überglücklich."

"Ich bin enttäuscht, weil der Spielverlauf sich so gestaltet hat, dass wir in der zweiten Halbzeit das bessere Team war. Wir haben es aber ausgelassen, es im letzten Drittel besser auszuspielen", sagte Schermbecks Trainer Sleiman Salha. "Es ist ein bitterer Tag für den SV Schermbeck, weil wir uns viel mehr vorgenommen haben."

Der Kontrahent des Siegers steht noch nicht fest, weil es am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) in Kamen noch ein zweites Entscheidungsspiel im Westen gibt. Dort spielen der Regionalliga-Aufsteiger SV Rödinghausen und Oberligameister SC Wiedenbrück um den Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde. Es gibt zwei Plätze für den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Wer am Ende Westfalen 1 und wer Westfalen 2 sein ist, wird noch ausgelost. Hauptrunden-Kontrahenten der beiden Westfalen-Vertreter sind die Zweitligisten Spvgg Greuther Fürth und SC Paderborn.

Stand: 22.08.2020, 19:34