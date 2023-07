Bei diesem Kampf bekommen sie nun Unterstützung von einem Routinier mit reichlich Profi-Erfahrung. Neben 71 Erstliga-Einsätzen blickt Stoppelkamp auf 223 Zweitliga-Spiele und 124 Partien in der 3. Liga zurück - mit 196 bestritt er die meisten davon für Duisburg. Dabei erzielte er insgesamt 89 Tore und bereitete 76 weitere Treffer vor.

Bundesliga-Rekordtor für den SC Paderborn

Sein schönstes Tor erzielte er im Trikot des SC Paderborn am 20. September 2014, als er den Aufsteiger - ausgerechnet gegen Hannover 96 - mit dem Treffer zum 2:0 aus mehr als 80 Metern an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga schoss. Paderborn stieg am Saisonende zwar wieder ab, aber die 82,3 Meter lange Stoppelkamp-Allee vor dem Paderborner Stadion erinnert noch heute an Stoppelkamps weitestes Tor der Bundesliga-Geschichte, das auch Tor des Monats September war.

Der in Duisburg geborene Stoppelkamp durchlief die Jugendabteilungen des MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen und spielte zuletzt beim MSV in der 3. Liga, wo sein Vertrag am Ende der vergangenen Spielzeit aber nicht mehr verlängert wurde.

Lust auf Fußball nach schwerem Abschied beim MSV