RWE spielerisch überzeugend, BVB II mit Mühe

Die erste Chance für RWE verzeichnete Simon Engelmann, der Essen zuletzt in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Bundesligist Arminia Bielefeld in die nächste Runde geschossen hatte. Doch seine Direktabnahme nach Flanke von Kevin Grund konnte BVB-Torwart Luca Unbehaun parieren (7.).

Essen hatte in der Folge mehr vom Spiel und setzte einige vielversprechende Akzente nach vorne. Engelmann kam nach Zuspiel von Marco Kehl-Gomez zu seiner zweiten Möglichkeit - Die Dortmunder Defensive konnte den Schuss mit Mühe und Not von der Torlinie klären. RWE verteidigte diszipliniert, der BVB kam erst kurz vor der Halbzeit in Person von Richmond Tachie zum ersten Torschuss (41.), der für RWE-Torwart Daniel Davari jedoch ungefährlich war.

Dortmunds Duman schockt Essen per Freistoß

Zur zweiten Hälfte brachte BVB-Trainer Enrico Maaßen Alaa Bakir und Aday Ercan in die Partie, sie ersetzten Tachie und Florian Krebs (46.). Nur wenig später durfte auch noch Dominik Wanner ran, für ihn verließ Ansgar Knauff den Platz (59.). Christian Neidhart, Trainer von RWE, wechselte Noel Futkeu für Joshua Endres ein (65.).