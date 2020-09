Fortuna Köln schlägt Wuppertaler SV vor leeren Tribünen

Spitzenreiter Fortuna Köln hat am Samstag mit einem 3:2 (1:1)-Sieg über den Wuppertaler SV die Tabellenführung gefestigt. Für die Kölner Tore sorgten Jannik Löhden (45.+2), Hamza Salman (70.) und Mike Owusu (74.). Wuppertal war zunächst früh in der Partie durch Marco Königs in Führung gegangen (13.), später glich Beyhan Ametov dann noch zum zwischenzeitlichen 2:2 (71.) aus.

Die Fortuna musste dabei aufgrund der örtlichen Corona-Inzidenzzahl, die die Grenze von 35 überschritt, kurzfristig auf ihre Fans verzichten.