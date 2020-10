Am Mittwochabend konnte RWO unter der Leitung von Interimstrainer Mike Terranova einen letztendlich glücklichen 3:2 (3:0)-Auswärtserfolg feiern. Der Ex-Spieler, Fußballlehrer und langjährige RWO-Chefcoach (2014-2020) sprang kurzfristig ein, nachdem der Klub sich von Trainer Dimitrios Pappas getrennt hatte. Eigentlich ist Terranova seit dem Sommer als Sportchef der Oberhausener Jugendabteilung beschäftigt.

Terada erzielt Doppelpack in furioser Viertelstunde

Die "Kleeblätter" erwischten einen perfekten Start in das Nachholspiel des 1. Spieltags. Stürmer Shun Terada, der vornehmlich über die linke Seite kam, lenkte das Spielgeschehen mit seinem Doppelpack (5./7.) innerhalb von wenigen Minuten in die richtige Bahn für RWO. Shaibou Oubeyapwa legte für Oberhausen in der furiosen Anfangsviertelstunde sogar noch das 3:0 (12.) obendrauf.

Wegberg-Trainer Michael Burlet reagierte bereits weit vor der Pause und entschied sich nach nur 19 Minuten für den ersten Wechsel: Nils Hühne, der sich hinten rechts in der Viererkette einbrachte, ersetzte Jeff-Denis Fehr. Der FC Wegberg-Beeck berappelte sich zunehmend: Die erste Großchance für die Gastgeber vergab Evangelos Skraparas nach einem ordentlich vorgetragenen Konter (33.). Auch Norman Post scheiterte aus aussichtsreicher Position (44.) kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Wegberg-Beeck dreht den Spieß um

Die Kräfteverhältnisse verlagerten sich nach dem Wiederbeginn dann zugunsten der Gastgeber - nun war es der SC Rot-Weiß Oberhausen, der früh überrumpelt wurde. Shpend Hasani traf erst zum 1:3 (48.) aus Sicht der Hausherren, anschließend besorgte Sebastian Wilms per Kopf den 2:3-Anschlusstreffer (55.).

RWO rang um die Spielkontrolle, hatte mit den unbequemen Wegbergern jedoch Probleme. Sven Kreyer vergab eine gute Möglichkeit für RWO, Wegberg-Keeper Stefan Zabel konnte parieren (57.) - dies täuschte allerdings nicht darüber hinweg, dass den Gastgebern mittlerweile mehr Spielanteile gehörten. Post verpasste aus aussichtsreicher Position noch den Ausgleich (71.). Letztendlich brachte RWO den Sieg über die Zeit.

Damit rückt RWO in der Tabelle auf Platz 16 vor und verlässt mit nun nach acht Spielen und sieben Zählern auf dem Konto die Abstiegsränge. Wegberg-Beeck rutscht mit vier Punkten aus sieben Partien auf den 20. Rang ab.

jti | Stand: 14.10.2020, 18:31