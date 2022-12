Bereits im Hinspiel wurde in der Partie zwischen Ahlen und der SG nicht mit Toren gegeizt - damals allerdings nur von Ahlener Seite. Die Rot-Weissen gewannen Anfang August mit 8:0. Da hatten die Wattenscheider zur Pause nur mit einem Treffer zurückgelegen. Am vergangenen Samstag waren es derer zwei - Kevin Kahlert (16. Minute) und Andre Dej (41.) hatten für Ahlen getroffen.

Holldack-Eigentor macht Wattenscheider Sieg perfekt

Die Vorzeichen standen für die Sportgemeinschaft in den letzten 45 Minuten bis zum Weihnachtsurlaub also nicht so gut. Dennoch hatten Julian Meier (55.), Dennis Lerche (61.) und Kim Sané (63.) das Spiel bis zur 63. Minute gedreht. Den Rest besorgte Ahlen selbst. Nachdem Kahlert mit seinem zweiten Treffer ausgeglichen hatte (77.), machte Jan Holldack, der im Hinspiel zweimal ins richtige Tor getroffen hatte, den Wattenscheider Sieg per Eigentor perfekt, als er eine Hereingabe von Meier lenkte.