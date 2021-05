Lippstadt sorgt für Zuschauer-Premiere in NRW

Inzidenz im Kreis bei 35,5

"Für uns ist das ein Geschenk" , sagte Club-Sprecher Tim Tiemeyer im Vorfeld der Partie zur Zuschauerzulassung. Der genaue Inzidenzwert für den Kreis Soest lag am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 35,5.

Ein Zuschauer lässt sich vor Spielbeginn beim SV Lippstadt 08 in einem Kassenhäuschen auf das Coronavirus testen.

Voraussetzung für die Freigabe war ein striktes Hygienekonzept. Der Verein hat mit einem Partner eine Schnelltest-Station an einer Kasse der Liebelt Arena errichtet, die ab 15 Uhr geöffnet war. Die meisten Zuschauer folgten aber der Empfehlung des Vereins, bereits mit einem negativen Testergebnis am Stadion zu erscheinen. Somit konnte die Stadion-Teststation das Aufkommen gut bewältigen. Mit negativem Testergebnis plus Personalausweis waren die Fans fast am Ziel. Denn zusätzlich mussten die Zuschauer noch die App "Luca" auf das Smartphone laden, um sich nach Kauf der Eintrittskarte für den Fall einer Infektionsnachverfolgung einmal am Eingang und einmal am Platz zu registrieren.