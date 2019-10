Der SC Verl mischt die Regionalliga West weiterhin kräftig auf: Am Samstag (12.10.2019) besiegte die Elf von Trainer Guerino Capretti den Wuppertaler SV deutlich mit 5:2 (4:0). Damit zog der SC mit Tabellenführer Rödinghausen gleich und baute gleichzeitig den Vorsprung auf den Tabellendritten Rot-Weiss Essen, der am Freitagabend mit 0:1 gegen Fortuna Köln verlor, auf sieben Zähler aus.

Verl startete im Wuppertaler Stadion am Zoo perfekt in die Partie - Jan Schöppner besorgte innerhalb kürzester Zeit eine Zwei-Tore-Führung (4./9. Spielminute) und schockte den im Tabellenkeller rangierenden WSV früh. In der Folge erhöhten Ron Schallenberg (25.) und Lars Ritzka (37.) noch vor der Halbzeit auf 4:0 für die souverän agierenden Gäste.