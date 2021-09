Am Dienstagabend (15.09.2021) setzte sich RWE am 7. Spieltag auswärts bei Preußen Münster mit 3:2 (0:2) durch und bewies nach einem Zwei-Tore-Rückstand bestechende Moral. Nachdem Thorben Deters die Münsteraner mit einem Doppelpack (19./27.) in Führung gebracht hatte, gelang RWE der Anschlusstreffer durch Kevin Holzweiler (49.). Wenig später besorgte Isaiah Young den Ausgleich für Essen (65.), bevor der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Stürmer Simon Engelmann kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte (87.).