Ein Elfmeter in der Nachspielzeit hat Alemannia Aachen am Sonntag den Sieg bei der Reserve des FC Schalke 04 gebracht. Marc Brasnic traf Sekunden vor Abpfiff zum 3:2-Endstand.

Es war ein intensives enges Spiel, das schnell Fahrt aufnahm - auch weil sich die Gelsenkirchener zu keiner Zeit versteckten. Selbst vom Gegentor nach 16 Minuten durch Bastian Müller zeigten sich die Gastgeber unbeeindruckt und konterten postwendend. Nur eine Minute später traf der von den Schalker-Profis in die Startelf beorderte Offensivmann Yusuf Kabadayi zum Ausgleich. Auch danach bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe, verpassten es zunächst aber aufgrund zu vieler Fehler, weitere Nadelstiche zu setzen.

In der zweiten Hälfte sah es dann so aus, als würde die Partie zu Gunsten der Aachener kippen. Sie machten viel Druck und gingen durch Anton Heinz (54.) erneut in Führung. Doch auch diesmal schlug Schalke nur wenig später zurück - Niklas Castelle behielt frei vor Alemannia-Keeper Marcel Johnen die Nerven. Als alles schon nach einem Remis aussah, schlug Brasnic doch noch zu.

1. FC Bocholt patzt gegen Paderborn

Dietmar Hirsch, Trainer des 1. FC Bocholt

Durch den Last-Minute-Sieg konnten sich die Aachener etwas Luft auf den zuvor punktgleichen 1. FC Bocholt verschaffen - der hatte am Samstag überraschend gegen den SC Paderborn II verloren. Wie schon im Hinspiel gegen die Ostwestfalen ging die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch im Rückspiel erneut als Verlierer vom Platz. Moritz Flotho erzielte in der 59. Minute das Siegtor für den SCP.