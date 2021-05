Aus den drei ausstehenden Partien bis zum Saisonabschluss gegen den VfB Homberg am Samstag (14.00 Uhr), den SV Bergisch Gladbach am 1. Juni (19.30 Uhr) und beim Wuppertaler SV (5. Juni/14 Uhr) benötigen die Dortmunder, die in dieser Saison erst eine Niederlage kassierten, maximal fünf Punkte, um den Aufstieg perfekt zu machen. RWE hat nur noch eine Partie auszutragen: Am 5. Juni (14 Uhr) beim FC Wegberg-Beeck. Sollte Essen dieses Spiel verlieren, würden der Borussia nur zwei Zähler aus drei Spielen reichen.

Grote eröffnet in Essen den Torreigen

Doch die Essener kämpfen um die kleine Chance, die sie noch haben. Während in Rödinghausen keine Tore fielen, zappelte der Ball in Essen gleich siebenmal im Netz. Dennis Grote, Marco Kehl-Gomez (14.) und Cedric Harenbrock (37.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Emir Muhammed Terzi gelang noch vor der Pause das Anschlusstor (41.). In Hälfte zwei fielen in nur drei Minuten die restlichen drei Treffer.

Zunächst stellte Sandro Plechaty den alten Abstand wieder her (54.). Nur eine Minute später verkürzte Exaucé Andzouana. Simon Engelmann war es vorbehalten, das letzte Tor zum 5:2-Endstand zu erzielen (57.).

Preußen-Sieg über Oberhausen

In einem weiteren Mittwochabendspiel sicherte sich Preußen Münster drei Punkte. In der Partie des 41. Spieltages gewannen die Westfalen gegen RW Oberhausen mit 3:1 (2:1).

Zuschauer bei allen drei Partien

Alle drei Partien fanden vor Zuschauern statt. Während in Rödinghausen 300 Fußballfans anwesend waren, fanden sich in Essen 797 Zuschauer ein. Münster zählte 500 Gäste im Stadion.

Video starten, abbrechen mit Escape Reporterin Jessica Merten berichtet vom SC Preußen Münster-Heimspiel mit Zuschauern. Lokalzeit Münsterland. . Verfügbar bis 02.06.2021. WDR.

Stand: 26.05.2021, 21:22