300 Zuschauer - so viele dürfen laut der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW bei einem Sportereignis dabei sein. Während die großen NRW-Klubs wie Borussia Dortmund angesichts hoher Fernsehgelder wirtschaftlich nicht so sehr auf Zuschauer angewiesen sind, sieht das im höheren Amateurfußball ganz anders aus. So wie in der Regionalliga West. Dort wurden am Mittwoch und Donnerstag Konzepte für mehr Fans mit Abstand zurückgewiesen - aufgrund der aktuellen Verordnung.

Klubs brauchen Stadionbesucher

Doch genau in dieser ersten Amateurklasse, wo auch schon Prämien bezahlt werden, ist die Not groß. "Wenn das ein Dauerzustand wird ohne Fans, kann RWO das nicht lange überleben" , machte Hajo Sommers, der Vorsitzende von Rot-Weiß Oberhausen, gegenüber dem "RevierSport" deutlich. Der Verein möchte nun kreativ werden, will für seine Dauerkarteninhaber einen Livestream der Spiele gegen Gebühr anbieten. Der Wertunterschied im Gegensatz zum Ticket für das eigentliche Spiel soll ausbezahlt werden.

Das mindert die Verluste, ganz tilgen kann es sie natürlich nicht. "Wenn wir gar nichts machen, verlieren wir rund 500.000 Euro. Das ist eine ganz schöne Hausnummer" , erläutert Sommers. Doch Oberhausen steht mit dem Problem nicht allein. Alle Klubs der vierten Spielklasse sind auf Zuschauer angewiesen - besonders eben die sehr fanstarken Vereine wie Alemannia Aachen, Preußen Münster, RWO oder Rot-Weiss Essen.

RWE will "mit einem blauen Auge" rausgehen

Bei Essen kommen normalerweise rund 11.000 Zuschauer ins Stadion - mehr als bei manchem Profiverein. Deshalb hat die Vereinsführung ein Hygienekonzept für bis zu 5.000 Zuschauer entwickelt und bei Polizei, Ordnungsamt und Gesundheitsamt vorgestellt. Dieses justiere RWE nun "an ein, zwei Stellen" noch nach (z.B. An- und Abreise der Fans), wie Vorstandschef Marcus Uhlig im Gespräch mit dem WDR erklärt. Grundsätzlich habe man aber für das Konzept viel Lob bekommen und die Behörden hätten signalisiert, dass sie das Konzept dann mittragen würden.

Dabei ginge es nicht darum, Profit zu machen. "Wenn wir es schaffen, in der Hinrunde im Schnitt 5.000 Zuschauer ins Stadio zu bekommen, kämen wir mit einem blauen Auge da raus", betont Uhlig. Doch maßgeblich ist immer noch die Coronaschutzverordnung, die eben lediglich 300 Zuschauer vorsieht und bis zum 31. August gültig ist. Das erste Heimspiel Essens steigt sechs Tage später gegen Wiedenbrück. Zur Not könne sich Uhlig grundsätzlich auch vorstellen, "damit anzufangen, vor den aktuell erlaubten 300 Zuschauern zu spielen." Sollte die Maximalgrenze von 300 Zuschauern aber darüber hinaus nicht angehoben werden, würde RWE als Plan B wohl - wie Lokalrivale RWO - einen kostenpflichtigen Livestream der Spiele anbieten.

WDFV muss Behörden folgen