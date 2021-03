Am Mittwochabend trennten sich Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmunds Zweitvertretung im Stadion an der Hafenstraße mit 1:1 (1:0). Damit sieht es so aus, als würden sich RWE und der BVB II sich auch in den komenden Wochen ein enges Rennen liefern. Dortmund liegt mit 62 Zählern und einem Spiel mehr weiterhin vier Punkte vor den Essenern (58).

Aus den zurückliegenden vier Liga-Partien holte die Mannschaft von RWE-Coach Christian Neidhart nur vier Punkte. Das Essener Nachholspiel gegen den SV Lippstadt ist für den 14. April terminiert. Das BVB-Team von Trainer Enrico Maaßen musste in dieser Saison erst eine Niederlage hinnehmen und ist im Jahr 2021 noch ungeschlagen.

Tormaschine Engelmann bringt RWE in Front

Rot-Weiss Essen wählte zunächst einen etwas zurückhaltenderen Ansatz und war um defensive Stabilität bemüht. Gleich die zweite Möglichkeit nutzte dann aber Top-Torjäger Simon Engelmann zur Essener Führung (13.) - Felix Backszat steuerte die Vorlage bei. In der Folge parierte BVB-II-Torhüter Luca Unbehaun einen abgefälschten Schuss von Joshua Endres und bewahrte sein Team vor dem zweiten Gegentreffer (19.).