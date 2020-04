Regionalliga West vor dem Saisonabbruch

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb in der Regionalliga West aktuell auf unbestimmte Zeit. Am Mittwochnachmittag (22.04.2020) haben der Westdeutsche Fußballverband ( WDFV ) und die Vereine in einer Videokonferenz über ein mögliches weiteres Vorgehen beraten. Über die Ergebnisse will der Verband am Donnerstag berichten.