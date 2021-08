In der Regionalliga West gibt es seit zwei Jahren eine nahezu eisern vertretene Annahme: Der Weg zum Aufstieg in die für viele Klubs an der Grenze zum Profitum so heiß ersehnte 3. Liga führt nur über Rot-Weiss Essen. Das Ergebnis sah jedoch anders aus.

Nun wollen es die Essener endlich wissen - und gehen mit Trainer Christian Neidhart in den zweiten Anlauf nach seinem Premierenjahr.

RWE-Trainer Neidhart soll es im zweiten Anlauf packen

Der Coach, unter dem es RWE letzte Saison beinahe endlich geschafft hätte, genießt das Vertrauen an der Hafenstraße, den Aufstieg möglich zu machen. Zuvor hatte Ex-HSV-Trainer Christian Titz nur eine Chance bekommen, ebenso wie davor Karsten Neitzel.

15 Abgänge stehen zu Buche. Darunter zog es mit den zentralen Strippenziehern im Mittelfeld, Kapitän Marco Kehl-Gómez (Türkgücü München) und Amara Condé (1. FC Magdeburg), sowie Innenverteidiger Alexander Hahn (Viktoria Berlin) auch Leistungsträger in die 3. Liga.

Die Kapitänsbinde trägt nun der 34-jährige Dennis Grote. Er ist nach seiner Achillessehnenverletzung schon länger wieder fit. Auf der Zugangsliste stehen Profis mit Erfahrung in der 3. Liga wie Innenverteidiger Yannick Langesberg und Stürmer Zlatko Janjic (beide SC Verl), aber auch Talente wie Nils Kaiser aus der U19.

Janjic und Engelmann - Gefahr vorprogrammiert