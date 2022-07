Der Wuppertaler SV setzte sich am Sonntagnachmittag mit 4:1 (2:0) im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid durch. In der Vorwoche hatte der WSV am ersten Spieltag eine überraschende 1:2-Heimniederlage gegen RW Ahlen einstecken müssen. Im Duell bei Aufsteiger Wattenscheid trafen Lewin D'Hone (9.), Valdet Rama (24.), Lion Schweers (60.) sowie Kevin Rodrigues Pires (69./Foulelfmeter) vor 2.060 Zuschauern für Wuppertal. Der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer für die SG 09 durch Emre Yesilova (55.) sorgte nur kurz für Hoffnung bei den Hausherren.

Ebenfalls am Sonntag feierte Preußen Münster am zweiten Spieltag seinen zweiten Sieg. Die Münsteraner holten einen 1:0-Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück. Mittelfeldspieler Yassine Bouchama erzielte in der 24. Minute das "goldene Tor" für die Gäste. Nach dem Sieg führt der SC Preußen, der im Endspurt der vergangenen Saison den Aufstieg in die 3. Liga knapp verpasst hatte, aktuell die Regionalliga-West-Tabelle an.