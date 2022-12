Rot-Weiß Oberhausen tastet sich wieder vor

Ebenfalls über einen hohen Sieg freuen konnte sich Rot-Weiß Oberhausen. Kelvin Lunga (37.), Doppelpacker Sven Kreyer (53., 68.) und Anton Heinz (73.) sorgten für ein souveränes 4:0 (1:0) der "Kleeblätter" beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht SV Straelen. RWO rückt damit vor auf Platz fünf und ist nun punktgleich (32) mit dem 1. FC Kaan-Marienborn, dessen Spiel beim 1. FC Köln II noch läuft.

Video starten, abbrechen mit Escape Wuppertal schlägt Wattenscheid spektakulär - die Tore Sportschau. . 02:16 Min. . Verfügbar bis 05.12.2023. Das Erste.

Wieder ein Spektakel in Wattenscheid

Nachdem schon in den letzten Wochen torreiche Partien an der Wattenscheider Lohrheide, etwa gegen Preußen Münster, an der Tagesordnung waren, enttäuschte am Samstag auch die Partie der SGW gegen Rot Weiss Ahlen nicht.

Den Wattenscheidern gelang beim 4:3 (0:2)-Sieg ein furioses Comeback in der zweiten Hälfte. Ahlen durfte sich zunächst über eine komfortable Pausenführung dank der Tore von Kevin Kahlert (15.) und Andre Dej (40.) freuen. Doch Julian Meier (53.), Dennis Knabe-Lerche (61.) und Leroy Sanés Bruder Kim Sané (63.) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Kahlert glich für Ahlen in der Schlussviertelstunde aus (77.), aber Mike Pihl (79.) ließ Wattenscheid erneut jubeln.

Regionalliga West in der Winterpause

Erst im neuen Jahr geht es in der Regionalliga West weiter. Der 21. Spieltag ist für Samstag, den 4. Februar 2023, angesetzt. Dann empfängt unter anderem Spitzenreiter Preußen Münster in Alemannia Aachen einen Klub aus der Verfolger-Gruppe.