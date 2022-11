Regionalliga: Münster souverän, Wattenscheid feiert Last-Minute-Sieg

Stand: 19.11.2022, 16:09 Uhr

Am letzten Spieltag der Hinrunde hat Preußen Münster die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga West weiter gefestigt. Die SG Wattenscheid 09 holte derweil in einem dramatischen Heimspiel wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.