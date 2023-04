Die Chancen auf den Klassenerhalt sind damit düster für den Tabellen-17. Wattenscheid. Gesucht werden in der Liga vier Absteiger. Da der Tabellensiebete 1. FC Kaan-Marienborn keine Lizenz für die neue Saison beantragt hat, müsste die SGW drei andere Mannschaften hinter sich lassen. Dazu müssten die Wattenscheider aber mindenstens den Rückstand von elf Punkten auf den 1. FC Bocholt - derzeit Tabellen-15. - an den verbleibenden fünf Spieltagen aufholen. Die Bocholter besiegten den 1. FC Köln II am Samstag mit 2:0 (0:0). Malek Fakhro (74.) und Marcel Platzek per Foulelfmeter (78.) erzielten die Tore.

Als Absteiger aus der Regionalliga steht auch der SV Straelen fest. Nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei Alemannia Aachen ist das Schlusslicht auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Dem Vernehmen nach hatte sich der SVS aber auch gar nicht mehr um eine Regionalliga-Lizenz bemüht.

Münster gewinnt gegen Oberhausen

An der Tabellenspitze feierte derweil Preußen Münster einen weiteren Sieg: Die Münsteraner gewannen ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 (2:0). Dennis Grote (31.) und Andrew Wooten per Foulelfmeter (33.) schossen vor 10.714 Zuschauern mit einem Doppelschlag den Sieg heraus. Der Oberhausener Pierre Fassnacht sah in der 55. Minute noch die Gelb-Rote Karte.