Wuppertaler Druck flacht nach Anfangphase ab

Zunächst zeigten die Gäste spielerisch mehr. Fortuna Köln sah sich gefällig kombinierenden Wuppertalern gegenüber, die dann in der 10. Spielminute die erste große Möglichkeit hatten. Mittelfeldmann Hagemann kam nach einer Flanke im Chaos der Fortuna-Gefahrenzone zu einem ersten Abschluss, der jedoch noch geblockt wurde.

Doch auch die Gastgeber wachten dann auf. Angreifer Leon Demaj verzog aus kurzer Distanz über die Querlatte (19.), nachdem ein langer Einwurf von Wuppertal nicht bereinigt worden war.

Weis pariert stark, Batarilo-Cerdic bleibt cool

Allerdings war Köln defensiv auch nicht allzu sattelfest. Es ging hin und her - Niklas Heidemann hätte erst beinahe die Wuppertaler Führung besorgt, aber Köln-Torhüter André Weis hielt glänzend.

Stattdessen jubelten dann die Fortunen: Batarilo stand auf einmal nach einer Kölner Vorteilssituation alleine vor Sebastian Patzler und schob ein.

Intensives Topspiel auch nach der Pause

Auch nach der Halbzeitpause blieb das Spiel intensiv. Köln konnte sich beim blendend aufgelegten Weis und dem zu unpräzisen Kopfball von WSV-Stürmer Marco Königs bedanken, dass die Gäste nicht zum Ausgleich kamen (53.).

Es gab kaum Ruhephasen in diesem ansehnlichen und temporeichen Regionalligaspiel vor über 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Kölner Südstadion. Die Hausherren fanden in Richtung Schlussphase immer besser in die Defensivformation und ließen Wuppertal nur noch wenige Chancen. Letztendlich brachte der SC die Führung über die Zeit.

Quelle: jti