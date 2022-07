Im Jahr 1993 verkündete Michael Jordan nach drei NBA-Titeln in Folge seinen Abschied von den Chicago Bulls und dem Basketball insgesamt. Er wollte sich lieber als Baseball-Profi versuchen, dem Sport seines Vaters. So richtig klappte das aber nicht und so kehrte Jordan zwei Jahre nach seinem Abschied zu den Bulls zurück - und gewann wieder drei Meistertitel in Folge.

Ähnlich könnte die Geschichte auch bei Kim Sané laufen. Ein paar viele Nummern kleiner natürlich, aber die Parallelen sind da. In der Saison 2016/17 lief Sané, älterer Bruder von Bayern-Star Leroy Sané, noch in fünf Partien für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West auf und hing danach mit nur 22 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel.

100 Meter in 10,93 Sekunden

Sané wollte sich lieber mit anderen Sportarten befassen, versuchte sich im American Football bei den Düsseldorf Panthers und trat in der Leichtathletik für den TV Wattenscheid im 100-Meter-Sprint an. Noch im Juni stellte er bei einem Leichtathletik-Meeting in Dortmund seine persönliche Bestzeit auf, als er die 100 Meter in beachtlichen 10,93 Sekunden lief.